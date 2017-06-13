Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Кыргызского оппозиционера Текебаева суд оставил под стражей

Лидеру партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев (слева) на скамье подсудимых. 5 июня 217 года.

Бишкекский городской суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову. Подсудимые оставлены под стражей, сообщила «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) адвокат Текебаева – Чинара Жакупбекова.

Оба политика содержатся в СИЗО государственного комитета национальной безопасности. Текебаева обвиняют в получении взятки по делу компании «Мегаком». Он был задержан и заключен под стражу 26 февраля. С ним вместе был арестован и Дуйшенкул Чотонов.

8 июня судья Первомайского районного суда принял решение приостановить процесс по делу Текебаева/Чотонова до решения вопроса с мерой пресечения.

В партии «Ата Мекен» уголовное дело считают политическим преследованием.

Back to top
XS
SM
MD
LG