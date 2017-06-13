Задержанных на акциях 12 июня более 1400 по всей России

12 июня, в День России, в Москве и других российских городах проходили акции противников действующей власти. Участники «Команды Навального» подали заявки на проведение акций в 224 российских городах, в половине из них мероприятия не были согласованы.

По последним данным, на несогласованной акции в Москве (на Тверской улице) полиция задержала 731 человека, в Петербурге – свыше 500 человек, еще более 140 были задержаны в других российских городах. Итого число задержанных превысило 1400 человек, сообщает Настоящее время.

Алексея Навального задержали утром, до начала протестов на Тверской в подъезде его дома.

На первой протестной акции «Он нам не Димон» 26 марта по всей России также задержали сотни человек. Некоторых из них уже осудили и приговорили к лишению свободы за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов и к представителям власти.