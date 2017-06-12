Хоким Самаркандской области освобожден от должности

Химмат Окбутаев освобожден от должности хокима Самаркандской области, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел заседание Кабинета Министров в расширенном составе, посвященное итогам социального-экономического развития страны в первой половине 2017 года.

Глава государства подверг критике ситуацию в Самаркандской области, которую он посетил 10 июня. «Вследствие безразличия и бездействия» некоторых руководителей в области накопилось множество серьезных проблем, говорилось в репортаже.

На развитие региона негативно влияет отсутствие «тесного взаимодействия и конструктивных рабочих отношений между хокимом области, его заместителями, хокимами городов и районов, руководителями областных ведомств», отмечалось в передаче.

Прозвучало также, что хоким области не прислушивался к мнению общественности и руководителей, и что ему не удалось решить важные для народа задачи. Из-за этого не обеспечены эффективное строительство объектов, освоение инвестиционных средств, вывод производимой в области продукции на внешние рынки.

«За допущенные в своей деятельности серьезные недостатки и упущения Химмат Окбутаев был освобожден от занимаемой должности хокима Самаркандской области», – отмечено в репортаже.

Химмат Окбутаев занимал пост хокима области с декабря 2016 года. На этой должности он сменил Зойира Мирзаева, который был назначен заместителем премьер-министра и министром сельского и водного хозяйства страны.

Во время субботнего визита в Самаркандскую область президент Шавкат Мирзияев посетил место упокоения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где возводится мемориальный комплекс.

По данным УзА, руководитель страны также посетил мемориальный комплекс Имама Бухари, чье имя будет носить создаваемый Международный исследовательский центр.

Глава государства ознакомился с проектом строительства в Пайарыкском районе доступных двух- и трехэтажных домов. Он также побывал на полях фермерского хозяйства «Туполос», где беседовал с фермерами и дехканами, сообщило интернет-издание Gazeta.uz.