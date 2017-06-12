Политзаключенный Дильмурод Сайид написал Мирзияеву письмо из колонии

9 июня из колонии 64/61 Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана вышло письмо активиста общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Дильмурода Сайида (Саидова). Об «Озодлику» сообщил его общественный защитник Абдурахман Ташанов.

– Письмо Дильмурода Саида в наше общество передал его младший брат Обид Саидов. К сожалению, в последнее время нам неизвестно состояние здоровья и положение нашего коллеги. В феврале этого года во время встречи с родственниками он жаловался, что его письма и жалобы не доходят до адресатов. Очередная амнистия также обошла его стороной, – сказал «Озодлику» его общественный защитник Абдурахман Ташанов.

В своем письме журналист и правозащитник Дильмурод Сайид обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву и написал о том, что был несправедливо заключен в тюрьму, а приговор в отношении него вынесен несправедливо.

В начале своего письма на имя президента Дильмурод Сайид, в частности, пишет: «Возможно, обращение к Вам из места отбывания наказания является с моей стороны невежеством. Однако это – вынужденный поступок, последняя возможность...После несправедливого осуждения я неоднократно был подвержен физическим и психологическим пыткам».

Как стало известно «Озодлику» со слов общественного защитника Дильмурода Саида, все его письма и жалобы в вышестоящие инстанции просто не доходят до адресатов.

В свою очередь, общество прав человека «Эзгулик» обнародовало заявление, в котором призвало Генеральную прокуратуру Узбекистана еще раз обратить внимание на судьбу политзаключенного Дильмурода Саида и заново пересмотреть его дело.

Напомним, что в 2009 году, после осуждения Сайида, в автокатастрофе погибли его 34-летняя супруга Барно Джуманова и пятилетняя дочь Рухшона, а в 2014 году скончалась его престарелая мать. Заключенный журналист и правозащитник обращался к руководству ГУИН МВД Узбекистана с просьбой разрешить ему принять участие в похоронах родных, однако положительного ответа не получил.

В 2009 году журналист и активист ташкентского отделения общества прав человека «Эзгулик» Дильмурод Сайид был осужден Тайлакским районным судом по уголовным делам Самаркандской области Узбекистана по обвинению в «мошенничестве» «подделке документов». Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.