В системе МВД Узбекистана произведен ряд назначений
В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).
Начальником Турткульского районного отдела внутренних дел Каракалпакстана назначен подполковник Аскар Ильясов, Хатырчинского РОВД Навоийской области – подполковник Бахтиёр Бозоров, Узбекистанского РОВД Ферганской области – подполковник Абдумавлон Тошматов.
Начальником Янгиерского городского отдела внутренних дел Сырдарьинской области стал майор Улугбек Обидов.
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