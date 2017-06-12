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Новости

В системе МВД Узбекистана произведен ряд назначений

Глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов.

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).

Начальником Турткульского районного отдела внутренних дел Каракалпакстана назначен подполковник Аскар Ильясов, Хатырчинского РОВД Навоийской области – подполковник Бахтиёр Бозоров, Узбекистанского РОВД Ферганской области – подполковник Абдумавлон Тошматов.

Начальником Янгиерского городского отдела внутренних дел Сырдарьинской области стал майор Улугбек Обидов.

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