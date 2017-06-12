В Алматинской области погибли трое человек, провалившись в туалет

Трое человек из одной семьи в Алматинской области провалились в выгребную яму cельского туалета и погибли, передает агентство «Казинформ».

Инцидент произошел в селе Кыргауылды Карасайского района 6 июня вечером. По случайности 10-летняя девочка упала в яму туалета. По неофициальной информации, она уронила свой телефон в туалет и попыталась его достать. Пришедшие на помощь 50-летний мужчина и 24-летняя девушка также угодили в эту яму. Все трое погибли на месте происшествия.

Как сообщили агентству «Казинформ» в Алматинском областном департаменте по ЧС, тела погибших извлекли оттуда соседи.