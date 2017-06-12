Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза начнутся 19 июня

Британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня.

Дэвис сообщил, что одной из главных тем переговоров станет статус граждан Великобритании и ЕС в новых условиях. По словам Дэвиса, он также планирует обсудить финансовые требования к Великобритании.

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на выборах 8 июня потеряла большинство в парламенте. Наблюдатели отмечают, что план переговоров о выходе Великобритании из ЕС может оказаться под угрозой.