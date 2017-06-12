На антикоррупционных митингах в России начались задержания

В России, где сторонники политика Алексея Навального вышли сегодня на антикоррупционные акции, начались задержания их участников полицией.

В центре Владивостока на несогласованном митинге оппозиции задержали двух активистов, в том числе координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального, депутата городской думы Юрия Кучина. Об этом сообщает «​Медиазона». Еще один задержанный – активист Максима Шинкаренко, который стоял со свернутым плакатом, на котором было написано: «Димон, выйди вон».

Одного из участников акции во Владивостоке облили зеленкой, пока он вел прямую трансляцию митинга в социальных сетях.

Митинг в центре Владивостока не был согласован. Власти предоставили его организаторам место на окраине города, но активисты отказались проводить там свою акцию.

В Благовещенске на несогласованной акции задержали по меньшей мере четырех человек. У одного из них был плакат «Россия без коррупции», сообщает «ОВД-Инфо».

В Казани городские власти разрешили провести акцию также на окраине и только в 7 часов утра. Как сообщила координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева, в акции участвуют примерно 400 человек.

Накануне Алексей Навальный заявил, что согласованный с мэрией митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за давления властей, которые запретили использовать звукоусиливающую аппаратуру и видеоэкраны на митинге. В своем блоге Навальный призвал своих сторонников выйти на мирную акцию в центре города на Тверской улице. Московская мэрия уже назвала перенос митинга незаконным и пообещала «жестко реагировать на правонарушения». 26 марта на митинге против коррупции в Москве были задержаны более тысячи человек.

12 июня более чем в 210 городах России сторонники политика Алексея Навального собираются выйти на антикоррупционные акции.