Камилов отправляется в Ашхабад, чтобы обсудить вопрос реализации в ЦА контртеррористической стратегии ООН

13 июня 2017 года делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абулазизом Камиловым примет участие в Диалоге высокого уровня «Центральная Азия – ООН» в Ашхабаде.

На форуме под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обменяются мнениями по вопросам реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН и другим актуальным темам, сообщила пресс-служба МИД.

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций была принята государствами-членами 8 сентября 2006 года. Эта стратегия является уникальным глобальным документом, который призван укрепить национальные, региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом.

Впервые все государства-члены согласились с общим стратегическим подходом к борьбе с терроризмом, не только послав четкий сигнал о том, что терроризм неприемлем во всех его формах и проявлениях, но и выразив решимость предпринять практические шаги, как в индивидуальном, так и в коллективном плане, по предотвращению терроризма и борьбы с ним. Эти практические шаги включают широкий круг мер, варьирующихся от укрепления государственного потенциала в деле борьбы с террористическими угрозами до лучшей координации контртеррористической деятельности системы Организации Объединенных Наций, сообщает Podrobno.uz.