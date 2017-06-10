Юг Сирии: войска Асада вышли к границе с Ираком

На юге Сирии войска президента Башара Асада вышли к границе с Ираком, впервые с 2015 года установив контроль над участком границы к северу от пограничного перехода Аль-Танф. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на Сирийский центр наблюдения за правами человека.

В сообщении сирийского агентства SANA говорится, что силы джихадистов из «Исламского государства» (запрещена в ряде стран мира), контролировавшие этот участок, были «уничтожены». По другим сообщениям, исламисты без боя отступили на север.

Ранее при попытках наступления войск Асада на Аль-Танф, который контролирует сирийская вооруженная оппозиция при поддержке международной коалиции во главе с США, войска коалиции несколько раз наносили удары по наступавшим. Командование коалиции не раз выражало опасения в связи с активностью правительственных сил в этом районе, заявляя, что их действия направлены не против «ИГ», а против оппозиции.

Продвижение сирийской армии к границе, как отмечают наблюдатели, препятствует отрядам оппозиции в их продвижении на север для борьбы с «ИГ».

Ранее в субботу газета Wall Street Journal сообщила о том, что США и Россия ведут в Иордании тайные переговоры относительно мирного урегулирования в Сирии и борьбы с «ИГ».