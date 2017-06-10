Трамп и Тиллерсон несколько разошлись в подходе к Катару

Президент США Дональд Трамп подверг критике Катар, заявив в пятницу на пресс-конференции, что «высокопоставленные лица» в эмирате занимаются финансированием терроризма.

На пресс-конференции Трампа присутствовал государственный секретарь Рекс Тиллерсон, который несколькими часами ранее высказался куда мягче в отношении Катара, призвав его соседей в арабском мире снять блокаду со страны и сделать шаги в сторону деэскалации конфликта. По словам Тиллерсона, возникли опасения, что блокада может вызвать перебои с поставками продуктов питания и привести к разобщению семей.

Представитель администрации тем не менее заверил, что между президентом и госсекретарем нет никаких разногласий. «Они просто коснулись разных аспектов катарской проблемы; Дональд Трамп тоже уверен, что позиция соседей Катара должна быть более гибкой, но эту мысль он довел до руководителей региона в частном порядке».

В Катаре действует самая крупная военная база США на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн обвиняют Катар в поддержке экстремистских группировок «Хамас», «Братья-мусульмане», джихадистов из «Аль-Каиды», а также в содействии экспансионисткой политике Ирана. В понедельник они объявили о разрыве отношений с эмиратом, в поддержку которого, в свою очередь, высказалась Турция.