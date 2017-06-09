Президенты стран ШОС подписали Астанинскую декларацию

Президенты государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита приняли Астанинскую декларацию. Кроме того участники встречи в Астане сегодня подписали конвенцию о противодействии экстремизму и заявление о совместном противодействии международному терроризму.

Председательство в ШОС перешло от Казахстана к Китаю. Подводя итоги саммита, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что участники встречи обсудили дальнейшие шаги по продвижению всестороннего сотрудничества, а также актуальные международные вопросы, связанные с деятельностью ШОС. «Уверен, что состоявшийся обмен мнениями, выдвинутые инициативы и предложения найдут свое применение. – Данный подход позволит укрепить отношения в рамках ШОС и будет содействовать повышению результативности деятельности организации», – добавил он.

Пакистан и Индия сегодня стали полноправными участниками организации, увеличив число стран, обладающих ядерным оружием, в ШОС до четырех. Россия и Китай обладают ядерным оружием и являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.