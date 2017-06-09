Американский самолет уничтожил сирийский беспилотник

Американский истребитель F-15 сбил в четверг в Сирии беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать военнослужащих сил международной коалиции.

Как сообщает Пентагон, вооруженные формирования, верные режиму Асада, задействовали иранский беспилотник, чтобы нанести первый за всю историю вооруженного конфликта в стране удар по сухопутным силам коалиции, которые осуществляли патрулирование в районе города Ат-Танафа, неподалеку от сирийско-иорданской границы вместе с отрядами сирийской оппозиции. Беспилотник стрелял холостыми ракетами, сам факт его использования представлял собой, по словам американских представителей, «демонстрацию силы», на что США ответили «соразмерным образом». «Проправительственные формирования в нарушение соглашения остаются в зонах деэскалации. Мы намерены отражать все направленные против нас атаки», – сообщил представитель сил коалиции.

В четверг несколько машин технической помощи, принадлежащие проправительственным формированиям, незаконно проникли в зону деэскалации неподалеку от Ат-Танафа и тоже были атакованы ВВС коалиции.

Уничтожение беспилотника был третьим за последние недели ударом международной коалиции по сирийским проправительственным силам.