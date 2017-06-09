Абдулазиз Камилов впервые проведет отрытый диалог с простыми гражданами

5 июля 2017 года с 14.00 до 16.00 по ташкентскому времени министр иностранных дел Абдулазиз Камилов проведет встречу и ответит на вопросы находящихся за рубежом и в Узбекистане сограждан. В мероприятии в формате видеоконференции примут участие главы посольств и генконсульств Узбекистана за рубежом, сообщила пресс-служба МИД.

В рамках диалога министр в присутствии представителей узбекских и зарубежных СМИ рассмотрит насущные для наших соотечественников вопросы, связанные с деятельностью МИД.

Граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовой, аудио- и видеоформатах в Виртуальную приемную министра, на официальную электронную почтуmuloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИД в Facebook'е и канал в Telegram'е.

При этом сообщаем, что не будут рассматриваться обращения в случае анонимности, некорректного содержания (употребление нецензурных, либо оскорбительных выражений, предложения, лишенные логики и смысла, и т.д.), а также если текст будет содержать непонятные сокращения, в нем нет конкретных заявлений, жалоб или предложений.

Обращения будут приниматься с момента публикации объявления и вплоть до завершения мероприятия – 16.00 по ташкентскому времени 5 июля 2017 года.