Глава Министерства образования и науки РФ

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ, сообщает РИА Новости.

После распада СССР В Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.

«Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», – сказала Васильева на III Ливадийском форуме на тему «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

Васильева подчеркнула, что Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта.

«Хотя за последние два десятилетия она (позиция) была немного ослаблена», – подчеркнула Васильева.