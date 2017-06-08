Российское посольство запросило информацию об убитом в США подростке

Посольство России в США обратилось к американским властям за сведениями о подростке, который был застрелен на этой неделе в штате Мэриленд и который состоял на консульском учете в посольстве в Вашингтоне.

18-летний Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были найдены мертвыми в припаркованном автомобиле накануне окончания школы. Зиберов был зачислен в Мэрилендский университет и осенью должен был начать обучение.

Пресс-секретарь российского дипломатического представительства в Вашингтоне сказал ТАСС, что государственный департамент США, как правило, при подобных ситуациях сразу уведомляет посольство. В этот раз посольство обратилось за информацией.

По сообщению полиции штата Мэриленд, в рамках этого дела никто не задержан, информация об этом опубликована на первой полосе газеты Washington Post 7 июня.