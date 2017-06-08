В Астане открывается саммит ШОС

Сегодня в Астане открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием глав государств – участников этой организации.

Власти Казахстана назвали этот саммит, основные мероприятия которого запланированы на 9 июня «историческим».

На саммите ожидается присоединение к ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов. По итогам саммита планируется принять ряд документов, включая Астанинскую декларацию.

В ШОС в настоящее время входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Россия. Для участия во встрече Совета глав государств – высшего органа этой организации – в Астану 7 июня прибыл президент Китая Си Цзиньпин, сегодня ожидается прибытие президента России Владимира Путина. Оба они, как ожидается, примут участие в церемонии открытия в Астане международной выставки EXPO 2017.

8 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев также прибыл в Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило УзА.

В рамках саммита президент Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных делегаций.

Шавкат Мирзияев также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане.