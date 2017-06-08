В Кыргызстане задержан член группировки, готовивший самоподрыв

Государственный комитет национальной безопасности 6 июня задержал гражданина М. А, члена международной террористической организации – на стадии подготовки к совершению теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спецслужб, подозреваемый прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника, осуществлял сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) и по указанию главарей МТО готовился совершить самоподрыв на месте массового скопления людей.

«При проведении следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты СВУ, инструкции по изготовлению взрывных устройств, аудио и видеоматериалы и литература экстремистского содержания, боевые гранаты, боеприпасы различного калибра», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

На сегодня запрещенными террористическими в Кыргызстане считаются 20 организаций, на деятельность которых наложен запрет судебными органами республики. По последним данным ГКНБ КР, на сегодня на территории Сирии и Ирака находятся около 600 кыргызстанцев.