Иран: участники нападения в Тегеране были членами «ИГ»

Власти Ирана заявляют, что пятеро участников нападений на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, жертвами которых в срезу стали не менее 16 человек, были членами джихадистской группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира).

В заявлении министерства информации говорится, что все нападавшие были гражданами Ирана, которые какое-то время провели в Ираке и Сирии на территории, контролируемой «ИГ», а затем вернулись в Иран. Все они были убиты в перестрелке с полицией или покончили с собой. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения.

Власти Ирана арестовали 6 человек по подозрению в терроризме.

Иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию и США в причастности к нападениям. Официальный Эр-Рияд и Вашингтон осудили террор в Тегеране. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что Иран, который в Вашингтоне называют спонсором терроризма, «стал жертвой того зла, семена которого он посеял». Это заявление вызвало гневную реакцию иранских официальных представителей.