Северная Корея провела очередные ракетные испытания

В четверг утром Северная Корея произвела запуск нескольких ракет в направлении Японского моря с пусковой площадки рядом с городом Вонсан на восточном побережье страны, заявили военные представители Южной Кореи. По предварительным оценкам, это было испытание противокорабельных ракет.

Неделю назад Совет Безопасности ООН ужесточил режим санкций против Северной Кореи в наказание за нарушение резолюций, запрещающих подобные испытания. Днем раньше южнокорейское правительство объявило о приостановлении дислокации на территории страны американских антиракетных комплексов «Таад» на время проведения экологической экспертизы возможных последствий создания базы, где будут находиться противоракетные системы.

Размещение этих комплексов началось в нынешнем году в ответ на возрастающую ракетную угрозу со стороны Северной Кореи. Пока в Южной Корее размещены две из шести антиракетных установок, которые составляют полный комплект «Таад». Тем не менее, представители американского военного контингента в Южной Корее заявили, что уже размещенные установки находятся на боевом дежурстве и могут быть использованы для перехвата северокорейских ракет.

Между тем, глава американского агентства по ПРО вице-адмирал Джеймс Сиринг заявил о том, что Северная Корея может иметь на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достичь территории Соединенных Штатов. В то же время военачальник подчеркнул, что у Вашингтона достаточно средств для защиты от возможной атаки КНДР.

В последние месяцы Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты. 28 мая Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа.

Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюцию одобрили не только Соединенные Штаты, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай.