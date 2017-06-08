Шавкат Мирзияев направил соболезнования Хасану Рухани

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с террористическими нападениями в Тегеране, сообщило УзА.

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате террористических актов, совершенных в здании парламента Ирана и мавзолее аятоллы Хомейни», – говорится в послании.

«Узбекистан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и в очередной раз подчеркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе против этого зла», – подчеркивается в нем.

Президент Узбекистана попросил передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром в среду в столице Ирана одновременно произошло два теракта. Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. По данным местных СМИ, четверых нападавших убили. Спустя полчаса после первой атаки случилось вторая – смертник устроил взрыв в мавзолее лидера Исламской революции имама Хомейни. Погиб охранник, несколько человек пострадали.

Ответственность за серию нападений взяла на себя группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России и многих других странах. Тегеран воюет в Сирии в том числе и против «ИГ». Но этот теракт – первый, который группировка устроила на территории Ирана.

В результате терактов погибли 13 человек. В результате нападений, по последним данным, ранены 43 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Ирана.