Иракцев в КР признали виновными, но отпустили в зале суда

В Ошском областном суде состоялось заседание по делу четырех граждан Ирака, обвиняемых в незаконном пересечении границы по поддельным паспортам. Они освобождены из зала суда. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Их признали виновными в незаконном пересечении границы и приговорили к 1 году лишения свободы. Но с учетом того, что они пробыли в СИЗО 7,5 месяца, их освободили. Но Азиза Абдирасулова считает, что граждане Ирака должны были быть оправданы.

Четверо граждан Ирака были задержаны в октябре прошлого года. 76-летняя Кози Мансур Бухари с целью переезда в Германию покинула родной город Дакух с двумя племянниками. В Стамбуле посредники сделали двум парням (21 и 23 года), пожилой женщине и еще одному гражданину Ирака латвийские паспорта и отправили в город Ош. Из Оша они должны были вылететь в Москву, а оттуда – в Германию. В аэропорту Домодедово в Москве их задержала полиция и депортировала в Ош.

В Оше в отношении задержанных иракцев было возбуждено уголовное дело, городской суд оштрафовал задержанных на 10 тысяч сомов. Но гособвинение обжаловало решение в вышестоящей инстанции. 1 марта решением Ошского областного суда 76-летняя Бухари Кози Мансур была осуждена на 4,5 года лишения свободы, ее трое соотечественников – на пять лет. После этого осужденные подали апелляционную жалобу в Верховный суд.

Верховный суд Кыргызстана отменил решение Ошского областного суда и направил дело на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.