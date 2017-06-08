Иракский Курдистан назначил дату проведения референдума о независимости
Автономный курдский регион в северной части Ирака назначил проведение референдума по независимости на 25 сентября. Сообщение о решении властей в аккаунте в Twitter’е опубликовал помощник главы региона Хемин Хаврами, назвав это «большой новостью». Один из высокопоставленных представителей руководства этой территории и бывший вице-премьер Ирака Хошияр Зебари в апреле заявлял Reuters, что референдум будет организован после победы над группировкой «Исламское государство».
Иракские правительственные войска при поддержке иностранной коалиции во главе с США пытаются вытеснить боевиков «ИГ» с территорий в городе Мосул – последнего укрепления экстремистов в этой стране. Иракский Курдистан – автономный район – был основан в 1992 году. После американского вторжения в 2003 году и свержения режима Саддама Хусейна эта территория получила дополнительный статус. Курдские лидеры обсуждали идею независимости на протяжении долгих лет, но процессу мешали конфликты между местными политическими партиями.
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