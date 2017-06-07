Вербовщики «ИГ» ежедневно закидывают граждан стран Центральной Азии SMS-ками

Террористическая группировка «Исламское государство» ежедневно отправляет гражданам Таджикистана и других стран Центральной Азии свыше 90 тыс SMS с призывом пополнить их ряды.

Об этом 7 июня заявил Джурахон Маджидзода, глава комитета по правопорядку, обороне и безопасности нижней палаты парламента Таджикистана, передает Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода). По его словам, свыше 80% из 3 млн пользователей Интернета в стране сталкиваются в соцсетях с информацией террористического характера и соответствующей пропагандой.

Парламентарий заявил, что в декабре прошлого года Таджикистан принял Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и экстремизмом, «потому что террористы используют в своих целях развитие современных технологий и популярность Интернета, проводят пропаганду своих идей и вербуют новых рекрутов».

По данным Общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет» в Таджикистане, вербовщики ИГИЛ активно работают через соцсети и зазывают таджикистанцев в свои ряды.