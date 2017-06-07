В Сенате начались слушания с участием глав спецслужб по вмешательству России

В Комитете по разведке Сената США проходят слушания по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента. В слушаниях участвуют руководители американских спецслужб.

Сегодня преред конгрессменами выступают директор ФБР Эндрю Маккейб, директор Национальной разведки Дэн Коатс, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.

В четверг к слушаниям присоединится бывший директор ФБР Джеймс Коми. Он не делал публичных выступлений с момента ухода в отставку. Коми ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует сообщения в СМИ о том, что президент Дональд Трамп якобы требовал от него отложить расследование относительно роли России в избирательной кампании. Сам Трамп эту информацию в прессе отвергает.