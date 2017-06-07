По новым сведениям о двух отдельных нападениях в Тегеране, один из участников атаки на мавзолей Хомейни привел в действие жилет с взрывчаткой, один застрелен сотрудниками сил безопасности, остальные нападавшие задержаны, передает государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на губернатора Тегерана Хоссейна Хашеми. По словам Хашеми, в ходе нападения погиб один работник и еще несколько получили ранения. Полуофициальное новостное агентство ILNA сообщает, что арестованы двое нападавших.

Экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ») заявила об ответственности за нападения в Тегеране, сообщает используемое «ИГ» в качестве канала информации новостное агентство.

В центральной части Тегерана неизвестные вооруженные открыли огонь в здании парламента, сообщают новостные агентства. СМИ цитируют депутата Эльяса Хазрати, заявившего, что двое из трех нападавших были вооружены автоматами и один пистолетом. По поступившим ранее сообщениям, убит сотрудник службы охраны. Один из нападавших, как сообщается, подорвал себя на четвертом этаже здания парламента, которое на тот момент было оцеплено, сообщает

Новостное агентство Tasmin сообщает, что нападавшие удерживают четырех заложников.