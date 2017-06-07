Путин призвал эмира Катара к диалогу, чтобы урегулировать кризис

Президент России Владимир Путин призвал эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани к дипломатическому разрешению кризиса в Персидском заливе. Во время телефонного разговора с катарским лидером Путин также затронул темы торгового и экономического сотрудничества между Москвой и Дохой.

Ранее с подобным призывом к арабским странам выступил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, ситуацию с блокадой Катара необходимо решить за столом переговоров. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что изоляция Катара станет «началом конца ужасов терроризма».

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану. Власти Катара назвали решение о разрыве дипломатических отношений неоправданным, а обвинения в поддержке терроризма – голословными.