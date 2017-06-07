Полиция Франции провела обыск в доме нападавшего около Нотр-Дам

Полиция Франции провела обыск в доме алжирца, напавшего на полицейских у собора Парижской Богоматери. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным источников издания, злоумышленник был связан с группировкой «Исламское государство», запрещенной ряде стран мира. Сами джихадисты пока не взяли на себя ответственность за случившееся.

Во вторник дне мужчина с молотком атаковал полицейского и сам был ранен – после того, как полиция открыла огонь. Инцидент расследует антитеррористическая прокуратура Франции. Свидетели сообщают, что злоумышленник кричал о «мести за Сирию». По данным МВД, у нападавшего не было сообщников.