В Бишкеке начался суд над бывшим советником экс-президента Бакиева

В Бишкеке вчера начался суд над бывшим депутатом кыргызского парламента Садыром Жапаровым, обвиняемым в захвате в 2013 году чиновника в заложники. Садыр Жапаров ранее отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Жапаров был задержан 25 марта по возвращении в Кыргызстан после трех лет в добровольном изгнании. Его обвиняют в захвате заложника, угрозе убийством, хулиганстве, применении насилия к представителю власти. Эти обвинения связаны с ролью Жапарова в акциях протеста 2013 года, участники которых требовали национализации месторождения золота Кумтор.

Жапаров, который открыто позиционирует себя оппозиционером, занимал высокопоставленную должность в правительстве и был советником бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

После того как в 2010 году Бакиев был свергнут, Жапаров стал депутатом парламента.

В 2013 году Жапаров был приговорен к полутора годам лишения свободы по обвинению в попытке насильственного захвата власти после того, как он и еще два депутата в ходе демонстрации попытались пробиться в президентскую резиденцию. Отбыв три месяца из этого срока, Жапаров был оправдан и освобожден из-под стражи. Он покинул Кыргызстан в том же году, после того как в отношении него было заведено текущее расследование.