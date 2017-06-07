Назарбаев перед EXPO встретился с силовиками

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями силовых органов в преддверии проведения в Астане международной выставки EXPO-2017, сообщает официальная пресса.

– Мы вплотную подошли к волнительному моменту – открытию выставки. Ожидается приезд большого количества гостей в столицу Казахстана. В настоящее время уже продано 1,2 миллиона билетов на посещение ЭКСПО-2017 – это значительно больше, чем ожидалось, – цитирует Назарбаева его пресс-служба.

В сообщении пресс-службы говорится, что на совещании рассмотрен общий порядок проведения выставки EXPO-2017 и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период.

Совещание проходило под председательством Назарбаева, сообщает пресс-служба. В нем также приняли участие председатель правления компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, аким Астаны Асет Исекешев.

Назарбаев, сообщает пресс-служба, заявил о важности обеспечения «высокого уровня» безопасности гостей и граждан страны не только в Астане, но и «во всех регионах». Днем ранее на встрече с председателем комитета национальной безопасности Каримом Масимовым он заявил о необходимости «полного контроля» вопросов обеспечения безопасности в период проведения EXPO-2017.

Выставка EXPO-2017 открывается 10 июня и продлится до 9 сентября. До ее начала в Астане ожидается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По сообщению информационного агентства «Казинформ», торжественное открытие выставки посетят более десятка глав государств и правительств, в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.