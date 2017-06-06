Главой Центробанка Узбекистана назначен Мамаризо Нурмуратов

Председателем правления Центрального банка Узбекистана назначен Мамаризо Нурмуратов. Постановление об этом на заседании 6 июня принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщила информационная служба верхней палаты парламента.

До этого Мамаризо Нурмуратов был председателем Комитета Сената по бюджету и экономическим реформам. В 2004-2006 годах работал хокимом Самаркандской области, в 2000-2004 годах – министром финансов Узбекистана.

Предыдущим главой Центробанка был Файзулла Мулладжанов, возглавлявший ЦБ с 1991 года. Он скончался в конце мая в возрасте 67 лет.