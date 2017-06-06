Во Франции у собора Парижской богоматери произошла стрельба

Во Франции у собора Парижской богоматери мужчина с молотком ранил сотрудника полиции. По нападавшему открыли огонь, он ранен. Полиция рекомендовала жителям и гостям французской столицы избегать места происшествия.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Свидетели сообщают, что злоумышленник кричал о «мести за Сирию». Инцидент расследует антитеррористическая прокуратура Франции. У нападавшего нашли несколько кухонных ножей документы на имя студента из Алжира. Полиция полагает, что он действовал в одиночку.

​Во Франции с 2015 года действует чрезвычайное положение. После серии терактов в Париже, жертвами которых стали 130 человек, в стране повышены меры безопасности.