США могут пересмотреть участие в Совете ООН по правам человека

Соединенные Штаты могут пересмотреть свое участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании в Женеве. Дипломат считает, что Совет должен отреагировать на «хроническую антиизраильскую предвзятость». По словам Хейли, США внимательно изучают свое участие в работе Совета и видят «области, где возможны улучшения».

Открывая заседание Совета, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал положить конец, как он выразился, «оккупации Израилем палестинской территории». По мнению аль-Хусейна, этот шаг необходим для достижения мира в регионе. При этом Верховный комиссар осудил притеснения еврейского населения и «колоссальное преступление» – Холокост.