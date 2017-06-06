Астана: призываем разрешить ситуацию с Катаром путем переговоров

Казахстан призывает проявить сдержанность и достичь консенсуса при разрешении ситуации с Катаром, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет, 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и о закрытии наземного, морского и воздушного сообщения с этой арабской страной Персидского залива. Они обвинили правительство Катара в поддержке экстремизма в регионе.

«Наша страна выражает надежду, что все стороны преодолеют разногласия и урегулируют данную ситуацию дипломатическими методами – путем переговоров, – сказал Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства. – Мы призываем все стороны, которые вовлечены в эту ситуацию, проявить сдержанность и принять взаимоприемлемые решения, прежде всего, во благо народов этих стран, которые в первую очередь будут страдать от разрыва дипломатических отношений и в целом отношений между этими странами».

Ранее министр иностранных дел Катара призвал к «открытому и правдивому диалогу» с целью разрешить возникший кризис, а американские официальные лица заявили, что добиваются снижения напряженности между сторонами.