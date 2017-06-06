Узбекистан предложит инвесторам 29 месторождений, в том числе 12 золоторудных

Узбекистан предложит иностранным инвесторам для промышленного освоения 29 месторождений стратегически важных видов твердых полезных ископаемых. В том числе двенадцать месторождений золота, восемь – вольфрама и по три месторождения урана, железа и лития – согласно постановлению правительства №328 от 31 мая 2017 года.

Как сообщает информагентство «Фергана», месторождения расположены в шести областях страны: 10 – в Навоийской области, 8 – в Самаркандской, 5 – в Ташкентской, 3 - в Джизакской, 2 – в Каракалпакстане и одно – в Кашкадарьинской области.

Инвесторов также приглашают участвовать в геологическом изучении перспективных площадей стратегически важных видов твердых полезных ископаемых. Число таких площадей, согласно постановлению, составляет 111.

Перечни перспективных площадей и месторождений, для геологического изучения и промышленного освоения которых привлекаются иностранные инвестиции, подлежат обновлению с периодичностью до 5 лет – с учетом получения новой геологической информации в ходе геологоразведочных работ.