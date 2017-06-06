В аэропорту Ашхабада группу пассажиров не допустили на рейсы в Дубаи и Стамбул

В прошлые выходные в аэропорту города Ашхабада несколько пассажиров не были допущены на рейсы в Дубаи и Стамбул, сообщили Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода), пассажиры столкнувшиеся с ограничением на выезд.

«Независимо от того выезжал пассажир до этого зарубеж или нет, кого-то пропустили, кого-то нет. Не дали вылететь в Дубаи. Сказали, чтобы причину узнали в миграционной службе своей области», – рассказал один из пассажиров, которому не удалось вылететь из Туркменистана.

Собеседник, беседовавший на условиях анонимности, сообщил, что у всех пассажиров, не допущенных к вылету, на руках были рабочие и туристические визы.

«У нас спросили зачем мы едем. Я ответил, что еду вместе со своим другом за запчастями для автомобиля. Затем мне сказали: На вас поступила информация. Вас должно быть 15 человек. Если обманываете я узнаю, сказали, что вы едете работать. Если вы едете не отдыхать, а работать, за предоставление ложной информации, будете лишены свободы на два года по 201 статье УК», – рассказал собеседник «Азатлыка».

Он сообщил, что несколько раз был вызван на допрос сотрудниками служб безопасности и, если в ближайшее время не будет выпущен из страны, намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.

«Если без всякой причины не выпускают даже тех, кто едет отдыхать, ничего другого не остается, как только обратиться с жалобой в прокуратуру», – отметил собеседник, который также рассказал, что жители регионов, каждый раз для получения визы и покупки билетов вынуждены приезжать в столицу, а это требует дополнительного времени и материальных затрат.

Радио «Азатлык» обратилось за информацией в Миграционную службу Ашхабада, а также Мары, Туркменабата и Балканата. Сотрудники данных организаций отказались от комментариев.

Это очередной случай, связанный с ограничениями в отношении граждан Туркменистана, вылетающих зарубежными рейсами из международного аэропорта в Ашхабаде. Причин запрета на вылет, сотрудники аэропорта не объясняют.

Международные рейсы из Туркменистана осуществляют только из аэропорта Ашхабада.

Местные наблюдатели связывают данные ограничения с усилением контроля со стороны властей во всех направлениях, в том числе в области внутренней и внешней миграции, накануне Азиады -2017.

Крупнейшее спортивное мероприятие в истории страны пройдет в Ашхабаде с 17 по 27 сентября этого года.