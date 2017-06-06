В Кыргызстане устроили самосуд над подозреваемым в педофилии

Милиция Чуйской области Кыргызстана предоставила информацию относительно видео, на котором сидящего в грязи человека со связанными руками избивает группа лиц.

По словам пресс-секретаря УВД Чуйской области Нурбека Токтосунова, инцидент произошел в апреле в жилмассиве «Ак-Ордо-3». Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки местные жители поймали сами и позвонили в милицию:

«Сокулукская милиция возбудила уголовное дело по статье “Попытка изнасилования”. Следственные мероприятия завершены 2 июня, дело передано в райсуд. Выяснилось, что задержанный является жителем Джалал-Абадской области, ему 33 года», – говорится в сообщении.

Видеоролик, распространенный в Интернете, вызвал бурное обсуждение в обществе.