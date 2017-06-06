В одном из районов Ташкента закроют все интернет-кафе

В Юнусабадском районе Ташкента закроют все интернет-кафе. Об этом сообщили несколько местных интернет-изданий.

Сообщается, что 2 июня премьер-министр Абдулла Арипов посетил Юнусабадский район столицы и ознакомился с вопросом занятости детей и подростков в период летних каникул.

Во время посещения столичного района глава узбекского правительства стал свидетелем того, как в ночное время несколько интернет-кафе обслуживают детей и подростков.

После этого Абдулла Арипов дал указание закрыть все интернет-кафе в Юнусабадском районе.