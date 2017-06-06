В Карагандинской области Казахстана объявили о подозрении на пастереллез

Власти Карагандинской области вчера сообщили о заболевании скота предположительно пастереллезом в селе имени Мынбаева Нуринского района. В данный момент карагандинская ветеринарная лаборатория исследует пробы крови заболевших животных. Предварительный диагноз – пастереллез зарегистрирован у крупного рогатого скота, сообщается о 22 заболевших животных, передает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

«В селе имени Мынбаева ветеринарные службы проводят подворовой обход, организована санитарная очистка мест содержания скота. Заболевших животных изолировали. Ситуация находится под контролем ветеринарной службы области и района», – сообщил акимат Карагандинской области.

Ухудшение состояния у крупного рогатого скота было зафиксировано несколько дней назад. Как говорят в акимате, среди остальных видов животных – мелкого рогатого скота, лошадей, свиней заболевание не наблюдается. Заболевшим животным, как уточняют власти, проводится «симптоматическое лечение антибиотиками широкого применения».