Стрельба в Орландо не связана с терроризмом – полиция

Стрельба в офисном здании в американском городе Орландо, жертвами которой стали пять человек, не связана с международным терроризмом. Об этом заявили в местной полиции.

Шериф Орландо добавил, что 45-летнего преступника недавно уволили с работы. В понедельник он пришел в офис с огнестрельным оружием и ножом, расстрелял своих бывших коллег, а затем покончил с собой.

Кровопролитие в Орландо вызвало особое внимание в связи с тем, что именно в этом городе 12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse и захватил заложников. Жертвами нападения стали 49 человек, более пятидесяти получили ранения. Полиция освободила заложников и застрелила нападавшего. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в ряде стран мира.

Теракт 12 июня в Орландо стало самым массовым в истории США cо времени террористических нападений 11 сентября 2001 года.