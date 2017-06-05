Адвокат: азербайджанского журналиста Амирасланова пытали

Адвокат азербайджанского журналиста Ниджата Амирасланова заявил, что считает, что его клиента подвергли пыткам в заключении и лишили зубов.

Амирасланов, независимый журналист Газахского района на северо-западе Азербайджана был задержан 22 мая и приговорен к месяцу тюрьмы после того, как суд постановил, что он оказал сопротивление сотрудникам полиции. На слушании 3 июня, как ожидалось, Амирасланов должен был обжаловать решение суда, однако вместо этого признал себя виновным и отозвал апелляционную жалобу.

Адвокат Эльчин Садыков говорит, что видел в зале суда после этого слушания, что у Амирасланова отсутствуют зубы, хотя несколькими днями ранее он внешне не казался нездоровым и зубы у него были целы. «На вопрос о том, что произошло с его зубами, он ответил, что они просто выпали», – сказал Садыков.

Также Садыков заявил, что видел, как помощник судьи дает некие указания Амирасланову, и добавил, что подозревает, что его клиента заставили признать себя виновным. Садыков призвал к проведению незамедлительного расследования.

24 мая базирующаяся в Нью-Йорке организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала власти Азербайджана «прекратить преследования и заключение в тюрьмы критически настроенных журналистов», упомянув дело Амирасланова.

Международные правозащитные организации и западные правительства неоднократно подвергали критике руководство этой нефтедобывающей бывшей советской республики за непрекращающиеся репрессии в отношении независимых журналистов и активистов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который пришел к власти незадолго до смерти своего отца в 2003 году и с тех пор правит 10-миллионным государством, отвергает эту критику.