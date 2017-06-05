Число россиян, считающих Украину врагом, достигло максимума

Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Германию. Причем число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований, и составило 50 процентов. Таковы данные последнего опроса «Левада-центра», которые публикуют российские СМИ.

Лидером этого списка остаются США. Врагом их считают около 70 процентов россиян, однако этот показатель снизился за последние годы. Число респондентов, которые считают враждебными Германию, Латвию и Литву, оказалось одинаковым – 24 процента. При этом около половины граждан уверены, что Россия находится в международной изоляции, примерно столько же считают обратное.

Турция, которая в 2016 году была в списке «врагов» на третьем месте, опустилась на 11-е место.

Главным друзьями россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.