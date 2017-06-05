Жители Ашхабада не могут получить деньги со своих валютных счетов

По меньшей мере в четырех филиалах Ашхабадских банков жители, имеющие международные банковские счета, более десяти дней не могут получить деньги в иностранной валюте.

По данным источников Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода), ежедневно в государственном Торговом Банке, Промышленном Банке, Народном Банке и Банке Туркменбаши собираются очереди по 50-60 человек, в том числе и те, кто получает зарплату, отправляемую из-за рубежа.

«Я и еще около 100 моих коллег уже 10 дней приходим в филиал Промышленного Банка, где каждый раз слышим от сотрудников одно и то же, то, что деньги в наш филиал еще не отправили. Говорят, что когда деньги отправят, нам позвонят, но нам никто пока не звонит. Приходите завтра говорят нам, но на следующий день ситуация повторяется», – рассказывает одна из преподавателей Российской школы имени Пушкина в Ашхабаде.

По словам клиентов банка, такая же ситуация обстоит и в других банках города.

В филиалах Банка Туркменистан, расположенного в микрорайоне Мир-4, а также в Народном Банке, по меньше мере неделю, нет иностранной валюты.

Согласно требованию банков, иностранную валюту можно получить только в том банке или его филиале, в котором открыт счета.

Деньги, отправленные из-за рубежа родственниками в иностранной валюте, жители Туркменистана могут получать только в манатах и по установленному государством курсу.

На данный момент официальные лица не дают какую-либо информацию о причинах ограничения получения населением средств со своих валютных счетов в иностранной валюте.

Один из ответственных сотрудников филиала Промышленного банка, попросивший не называть его имени, объясняет создавшуюся ситуацию с уменьшением объема иностранной валюты в стране.

Эту информацию не подтверждают и не отрицают туркменские официальные лица, данная ситуация в Туркменистане совпала с сообщениями о задержках заработной платы сотрудникам госучреждений и введением банковских требований, ограничивающих возможности населения в получении наличных средств со своих собственных счетов.

Международные эксперты и местные наблюдатели считают, что Туркменистан переживает тяжелый экономический кризис, которому способствует снижение мировых цен на энергоресурсы.

На фоне этого, в рамках подготовки к спортивным соревнованиям Азиада-2017, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде, государство уже потратило около 8 миллиардов долларов США на строительство Олимпийского городка и одного из самых дорогих международных аэропортов в мире.