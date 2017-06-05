Кадыров призвал граждан не ездить в Европу

«Я сильно обеспокоен за жизнь россиян, находящихся в Европе, – написал в своем канале на Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. – Я призываю всех жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в Европу, а тех, кто все же решится полететь, быть предельно осторожными».

Кадыров отметил, что силовые структуры стран Европы не могут гарантировать безопасность «ни для своих граждан, ни для иностранных».

Накануне в столице Великобритании на Лондонском мосту грузовой автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов. Семь человек погибли. 48 ранены. Несколько человек после инцидента подверглись нападению на рынке недалеко от Лондонского моста – неизвестный наносил прохожим ножевые ранения.

Полиция признала инцидент терактом.

На нападавших были надеты муляжи «поясов смертников» без взрывчатки.

Это уже третий террористический акт в Великобритании за последние месяцы.

22 марта машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента – погибли пять человек.

22 мая после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником – погибли 22 человека.

Ранее Глава Чечни призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона «не руководствоваться ложной информацией» [относительно ситуации в стране с геями], а посетить республику «в поисках истины».

2 мая Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи затронула вопрос о преследовании геев в Чечне, этот же вопрос задал Путину и президент Франции Эммануэль Макрон.

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чеченской Республике. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили «Новой» о более чем сотне мужчин, которые были задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них. По данным газеты, как минимум трое мужчин были убиты.