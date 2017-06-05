Тысяча футбольных болельщиков пострадали во время трансляции Лиги чемпионов

Массовая давка случилась на площади Сан-Карло в Турине, где около 20 тысяч болельщиков наблюдали за прямой трансляцией финала Лиги чемпионов.

За 10 минут до окончания второго тайма («Ювентус» играл против «Реала»), раздались несколько громких хлопков (по предварительной версии, кто-то из болельщиков взорвал петарды). Началась паника. Люди ринулись с центра площади и придавили людей, стоящих по периметру перед полицейскими заграждениями. ​

По меньшей мере семь человек, включая ребенка, получили серьезные ранения. Состояние троих оценивается как критическое. За медицинской помощью обратились 1527 пострадавших.

Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств произошедшего.

«Ювентус» проиграл «Реалу» со счетом 1:4.