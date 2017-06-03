«Узбекистон хаво йуллари» сокращает полеты в Душанбе

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) сокращает полеты в Душанбе. Отныне полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будут осуществлены только раз в неделю по вторникам.

Раньше авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» два раза в неделю – во вторник и пятницу совершала полеты из Ташкента в столицу Таджикистана и обратно.

В представительстве «Узбекистон хаво йуллари» в Душанбе 3 июня сообщили «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что сокращение полетов не имеет политической подолеки и связано с небольшим количеством пассажиров.

Пресс-секретарь Душанбинского международного аэропорта Джамиля Хусейнова подтвердила информацию о сокращении полетов. По ее словам, к ним поступило официальное письмо авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», в котором сообщалось о принятом решении о сокращении полетов по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент. В письме отмечается, что полеты в этом направлении из-за небольшого количества пассажиров стали убыточными. Джамиля Хусейнова подтвердила, что иногда билеты на рейсы в Ташкент покупают от 17 до 30 пассажиров. Раньше некоторые пассажиры жаловались на то, что купить билеты стоимостью 1200 сомони (около $140) на рейс в Ташкент и Душанбе им не под силу.

Напомним, 11 апреля, первые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но позже стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари».

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. Надежду на то, что «айсберг недоверия» между соседними странами наконец-то растает, появилась после встречи президентов Эмомали Рахмона и ныне покойного Ислама Каримова в Душанбе в сентябре 2014 года. Спустя три месяца таджикская сторона направила Ташкенту ряд предложений по выводу отношений двух государств на новый уровень. В их числе – возобновление авиасообщения между Ташкентом и Душанбе, а также упрощение получения виз для граждан обоих государств.