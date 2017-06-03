GM Uzbekistan будет принимать заявки на покупку авто через Интернет

Узбекско-американский автоконцерн GM Uzbekistan в октябре этого года планирует запустить специализированный сервис по приему электронных заявок на приобретение автомобиля. Об этом сообщило интернет-издание Podrobno.uz со ссылкой на источник в компании.

Новый сервис интегрируют в Единый портал продаж продукции компании. Каждому дилеру предоставят доступ на портал для осуществления регистрации клиентов в режиме онлайн.

Для подачи электронной заявки клиент должен будет авторизоваться на портале путем ввода запрашиваемых и выбора предлагаемых сведений, ввести серию и номер своего паспорта, а также идентификационный номер налогоплательщика. Юридические лица должны будут использовать при авторизации электронную цифровую подпись.

Портал сгенерирует в автоматическом режиме уникальный идентификационный номер клиента и номер постановки в очередь на заключение договора. Затем в соответствии с очередностью, автоматически генерируемой порталом, дилер оповестит покупателя о возможности заключения договора.

Форма договора также будет сформирована в автоматическом режиме с присвоением уникального идентификационного номера и штрих-кода. Дилер распечатает ее с портала и вручит клиенту. Одновременно сформируется и счет на оплату, с которым клиент отправится в банк.

Договор на покупку будет оформляться только с лицом подавшим заявку на портале. При этом интересно, что неявка клиента в течении трех рабочих дней с даты уведомления его дилером будет считаться аннулированием заявления о покупке авто. Дилер со своей стороны обязан будет оповестить клиента не менее чем двумя из следующих способов: посредством телефонной связи, электронной почты или SMS.

Как передает интернет-издание, важный момент заключается в том, что компания запретила дилерам самостоятельно формировать договора и вести учет договоров вне портала. То есть теперь договора, не прошедшие через портал, будут недействительными.

Однако при наличии у дилера автомобилей, по которым не имеется заявлений и электронных заявок, он вправе заключать договора без оформления заявления и электронной заявки. Со своей стороны клиент сможет через портал самостоятельно проверять в режиме онлайн изменение своей очередности, то есть срока получения автомобиля, посредством выданного идентификационного кода (номера договора).