Атамбаев встретился с сыном Джорджа Сороса – Алексом
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса – Алекса.
Как передает отдел информационной политики главы государства, Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал Алмазбеку Атамбаеву о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.
В ходе беседы Алекс Сорос также отметил реализуемый в КР проект «Таза коом» и выразил мнение, что »он принесет большую выгоду стране».
Напомним, ранее проект «Таза коом» в рамках международной конференции представили международному сообществу и донорским организациям.
С самим Джорджем Соросом президент КР встречался в феврале 2017 года в рамках своего рабочего визита в Европу.
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