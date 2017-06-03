Атамбаев встретился с сыном Джорджа Сороса – Алексом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса – Алекса.

Как передает отдел информационной политики главы государства, Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал Алмазбеку Атамбаеву о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.

В ходе беседы Алекс Сорос также отметил реализуемый в КР проект «Таза коом» и выразил мнение, что »он принесет большую выгоду стране».

Напомним, ранее проект «Таза коом» в рамках международной конференции представили международному сообществу и донорским организациям.

С самим Джорджем Соросом президент КР встречался в феврале 2017 года в рамках своего рабочего визита в Европу.