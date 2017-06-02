В посольстве Франции назвали основную версию гибели своего сотрудника в Чимгане

Сотрудник посольства Франции в Узбекистане Франсис Делег, который на днях разбился насмерть в горах Чимгана, был опытным парапланеристом, сообщил интернет-изданию Podrobno.uz сотрудник диппредставительства.

Несчастный случай произошел 27 мая в субботу во время совершения полета на параплане. Как выяснилось, он много лет увлекался этим видом спорта. По словам сотрудника посольства, во время полета Делега унесло сильным ветром, в результате чего он потерял управление и разбился.

В посольстве не стали уточнять ведутся ли следственные мероприятия со стороны правоохранительных органах. При этом версия о человеческом факторе, который, предположительно, мог бы стать причиной происшествия, не рассматривается.

Франсис Делег занимал должность Регионального руководителя службы оперативной безопасности в посольстве Франции.