В Кабуле умер раненный во время протеста сын парламентария

Первый заместитель председателя сената Афганистана сообщил о гибели своего сына, получившего ранения в ходе антиправительственного протеста. Сегодня в Кабуле проходил протест в связи с взрывом ранее на этой неделе, в результате которого погибли 90 человек.

Мохаммад Алам Изадьяр сказал Радио Свобода, что его сын Салем Изадьяр был ранен в ходе протеста, после чего доставлен в больницу, где скончался. На данный момент неизвестно, какие именно он получил ранения.

В ходе протеста полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух и, по некоторым сообщениям, открыла огонь по протестующим с целью предотвратить их продвижение к президентскому дворцу. Свыше тысячи человек собрались с требованием отставки правительства президента Ашрафа Гани после атаки 31 мая, крупнейшей в столице с тех пор, как в результате вторжения сил во главе с США в 2001 году был свергнут режим талибов.

Ни одна группировка не заявила об ответственности за эту атаку. Движение «Талибан» отвергло заявления о причастности движения к этой атаке.

Взрыв в Кабуле (Галерея от 31 мая):